Le Bayern Munich fonce sur Florian Wirtz

« Florian a un contrat à Leverkusen et il attend avec impatience l’année prochaine au Bayer, où il pourra jouer pour la première fois la Ligue des champions avec Leverkusen. Tels sont les faits. Maintenant, l’attention se porte sur les Championnats d’Europe. Après cela, il y a beaucoup à faire avec le club la saison prochaine, donc il n’y a pas lieu de spéculer. Il n’y a vraiment rien à dire de plus ». Tels été les propos du père de Florian Wirtz pendant l’Euro.

La suite après cette publicité

Il faut dire que le jeune prodige allemand sort d’une superbe saison avec Leverkusen, étant le maître à jouer de la formation allemande. Avec 11 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres de Bundesliga, il a confirmé tout le bien qui se disait de lui outre-Rhin. De quoi susciter l’intérêt de plusieurs grands clubs, puisqu’il avait notamment été question du Real Madrid.

À lire

Joshua Kimmich déclassé au Bayern !

Un nouveau gros coup du Bayern ?

Et voilà que Sky Sport explique qu’il est devenu la priorité du Bayern Munich pour l’été prochain. Pas forcément surprenant, puisqu’on sait que les Bavarois aiment piocher chez leurs rivaux de Bundesliga. « Nous savons tous que j’adorerais voir Wirtz au Bayern », a aussi confié Uli Hoeneß, président d’honneur de la formation bavaroise. L’international allemand est sous contrat à Leverkusen jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité

On rappelle que pour cet été, le Bayern veut déjà arracher un cadre de Leverkusen en la personne de Jonathan Tah, le défenseur central de 28 ans. Des négociations sont en cours pour un transfert environnant les 40 millions d’euros, et nul doute que le nom de Wirtz a aussi été évoqué en vue de l’été prochain. Les discussions s’annoncent longues, mais on le sait, quand le Bayern veut quelque chose en Allemagne, il a l’habitude de l’obtenir…