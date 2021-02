Serie A : le Napoli s'offre la Juventus

En Italie, on joue actuellement la 22e journée de Serie A et le Napoli (6e, 37 pts) et la Juventus (3e, 42 pts) s'affrontaient pour le choc du week-end. Au Stadio Diego Armando Maradona, les Partenopei ont joué un mauvais tour aux Bianconeri en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0).

L'équipe entraînée par Gennaro Gattuso a fait la différence grâce à un penalty de Lorenzo Insigne à la 31e minute. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, plutôt dominateurs (60% de possession de balle, 20 tirs contre 10), n'ont jamais réussi à revenir. Avec ce succès, le Napoli revient à deux points de la Juventus, toujours troisième.

