Chelsea : la poisse de Wesley Fofana s’éternise

« Aux fans de Chelsea, vous avez le jeune défenseur central le plus prodigieusement talentueux du monde. » Gary Lineker imaginait un tout autre destin à Wesley Fofana lors de sa signature chez les Blues en août 2022. Au terme d’un long feuilleton et d’un bras de fer engagé avec Leicester, le Français a fini par obtenir gain de cause. Le club londonien aussi qui a tout de même déboursé 80 M€ pour s’attacher ses services, faisant de l’ancien Stéphanois à l’époque le 4e défenseur le plus cher de l’histoire. La suite a rapidement tourné au cauchemar.

Dès le mois d’octobre suivant, il se blessait au genou pour une absence d’un peu plus de deux mois, allongée finalement jusqu’en février. Le rêve de la Coupe du monde lui est passé sous le nez. «La saison n’a pas été facile. Cela a été compliqué pour tout le monde. Cela a été dur avec cette coupure avec la Coupe du monde», rembobinait-il en juin lors de son seul rassemblement avec l’équipe de France. Comme quoi il a été performant puisque ses 22 matchs avec son club avaient suffi à convaincre Didier Deschamps. Sauf que la malchance ne l’a pas lâché.

Déjà en proie à des blessures à répétition

Les vacances sont passées et durant la pré-saison, nouvelle blessure grave. Au cœur de l’été, Chelsea annonce que Fofana ne fait pas partie du groupe emmené aux États-Unis. Le lendemain, le verdict tombe. Il est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou. Son retour est prévu pour la fin de l’hiver pendant que ses coéquipiers galèrent à trouver la bonne formule sous Mauricio Pochettino, lequel mise beaucoup sur son retour pour stabiliser une défense qui prend l’eau. Le défenseur de 23 ans est remis sur pied et revient à l’entraînement le 23 novembre.

Vers une saison blanche

Il entre dans les délais prévus, mais en janvier, nouvelle inquiétude. Une gêne apparaît ce que les médecins traduisent par une blessure de compensation. Il faut revoir son retour. « Aucun risque ne sera pris » lâche une source au club L’Équipe. Un nouveau protocole spécifique est mis en place pour consolider ses deux genoux et prévenir toutes formes de rechute. Car il faut le rappeler, en août 2021 alors qu’il était encore à Leicester, Fofana s’était fracturé le péroné. Il était revenu au mois de mars suivant, avant son transfert vers Chelsea.

Pour la première fois, la possibilité d’une saison blanche est évoquée, mais on veut encore croire en son retour d’ici la fin de la saison, d’autant qu’après avoir manqué le Mondial, le joueur ne veut pas voir l’Euro 2024 lui filer sous le nez. Ça en prend le chemin malheureusement. Mauricio Pochettino l’a révélé ce vendredi à la presse. «Je ne pense pas que nous le reverrons avant la fin de cette saison, malheureusement. On ne sait jamais, bien sûr, mais la situation ressemble à ça maintenant.» Arrivé en Angleterre en 2020 contre 35 M€, le Marseillais de naissance n’a disputé depuis que 52 matchs de Premier League. Une vraie malédiction.