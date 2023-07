FC Barcelone : enfin la bonne saison pour Ansu Fati ?

La suite après cette publicité

C’est un début de carrière contrasté qu’a connu Ansu Fati au FC Barcelone. Désigné comme l’un des meilleurs prospects de la Masia, qu’il a intégré en 2012 après deux ans au centre de formation du Séville FC, l’attaquant espagnol était rapidement devenu le chouchou des supporters barcelonais, qui voyaient en lui le digne héritier d’un certain Lionel Messi. Une succession voulue et confirmée avec le passage au 10 blaugrana de la Pulga, partie au Paris Saint-Germain à l’été 2021. Néanmoins, rien ne s’est passé comme prévu pour le natif de Bissau…

Des blessures à répétition

En effet, malgré des débuts intéressants durant son dernier exercice avant de monter officiellement en équipe première (7 buts en 24 matches de Liga en 2019-2020), une rupture du ménisque gauche, l’obligeant à passer sur le billard, était censée l’éloigner des terrains pendant 4 mois, comme l’avait annoncé le club à l’époque. Il sera resté à l’infirmerie plus de neuf mois pour se remettre de cette blessure. Par la suite, plusieurs pépins physiques se sont accumulés au fil des mois (six blessures depuis la saison 2021-2022, 37 matches ratés), l’empêchant de poursuivre sa progression attendue.





Ses nombreux soucis physiques ont créé des doutes au sein de la direction sportive catalane, qui envisageait même un départ de son numéro 10 l’été dernier. Un possible transfert était même discuté en compagnie de son agent, le notoire Jorge Mendes, qui lui avait même trouvé une porte de sortie à Wolverhampton. Plusieurs autres écuries, dont le Paris Saint-Germain, étaient prêtes à accueillir celui qui était devenu indésirable en Catalogne. Finalement, à en croire la presse espagnole, l’international aux 9 sélections (2 buts) semble avoir obtenu gain de cause auprès de sa direction.

Une présaison décisive

En effet, Ansu Fati a avancé son retour de vacances, comme plusieurs internationaux (dont Ez Abde, vainqueur de la CAN U23 avec le Maroc), pour se consacrer au travail physique et ainsi obliger Xavi à revoir ses plans pour lui accorder une nouvelle chance au sein de l’effectif. Et selon les dernières informations de SPORT, l’entraîneur catalan a apprécié ce « signe total et absolu de l’engagement ». Contacté par le quotidien sportif, le club affirme que son joueur de 20 ans est plus fort que jamais. De quoi redonner le sourire aux supporters catalans, ravis de voir un élément offensif retrouver du poil de la bête.

S’il n’a pas pu se montrer durant le premier match amical du Barça face à la Juventus, annulé en raison d’une épidémie de gastro-entérite au sein du groupe blaugrana, l’attaquant polyvalent ne veut plus entendre parler d’un avenir écrit en dehors des pensionnaires du Camp Nou, en tout cas pour la saison à venir. Après une première saison à 10 buts inscrits toutes compétitions confondues, Ansu Fati est plus que prêt pour jouer des coudes avec ses concurrents en attaque, avec l’objectif d’aider le FCB à défendre son titre de champion d’Espagne et enfin jouer plus qu’une phase de poules en Ligue des champions…