Bundesliga : Robert Lewandowski élu joueur du mois d'octobre

Robert Lewandowski plane au-dessus de cette année 2020. Le Polonais a établi un nouveau record en Bundesliga en inscrivant 10 buts lors des cinq premières journées. Bien qu'il n'ait été utilisé que pour trois des quatre matches de championnat du Bayern en octobre - il a été absent lors de la victoire contre Cologne - Lewandowski a quand même marqué plus de buts que tout autre joueur, neuf buts lors de ces trois rencontres ! Quatre contre le Hertha, deux contre l'Arminia et trois contre l'Eintracht. Un monstre.

C'est sans conteste que l'attaquant du Bayern a été élu joueur du mois d'octobre en Bundesliga. Une nouvelle fois distingué à titre individuel, il semble pourtant privilégier le collectif avant tout. «Pour moi, mes records ne sont pas si importants. Je me concentre sur l'équipe et je veux toujours gagner. Pour nous, la saison sera épuisante avec tant de matches et je ne suis pas seulement sur le terrain pour marquer des buts, mais je veux aider par ma présence», avait-il déclaré après la victoire face à Francfort. Désormais à 11 buts et 4 passes décisives en 6 matches de championnat, le Polonais explose tous les compteurs.