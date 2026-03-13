Loïs Openda a emménagé chez Cristiano Ronaldo

Si Loïs Openda ne réalise pas la saison de ses rêves à la Juventus (6e), son nouveau logement semble le mettre dans un confort optimal au quotidien en Italie. Comme l’indique HLN, le Turinois (auteur de seulement deux buts cette saison) aurait emménagé avec sa femme et leur bébé, dans une luxueuse villa, et ce, depuis peu. Cette nouvelle habitation est évidemment une villa, mais elle n’est pas traditionnelle.

En effet, environ 1000 mètres carrés sont à sa disposition, tout en sachant qu’elle est située au cœur d’une forêt, et que cette demeure est l’ancienne maison de… Cristiano Ronaldo. À son arrivée chez la Vieille Dame, le Portugais de 41 ans avait effectivement vécu dedans avec sa compagne et ses enfants, mais cela remonte à 2018. D’autres grandes stars ont aussi posé leurs pieds dedans, comme le vainqueur du Mondial 1998, Zinédine Zidane, Bono ou encore l’autre champion du monde tricolore, Paul Pogba.