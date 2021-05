Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang promet de revenir plus fort

La suite après cette publicité

La saison d’Arsenal n’a pas été un long fleuve tranquille. Actuellement 9èmes en Premier League, les Gunners auront l’occasion ce soir de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa, en battant Villarreal à domicile. Auteur d’une saison compliquée à titre personnel, Pierre-Emerick Aubameyang sait que son club mérite mieux et l’attaquant gabonais a promis en conférence de presse qu’il allait donner le meilleur de lui même. Après avoir contracté la malaria le mois dernier, l’ancien buteur de Dortmund et de Saint-Étienne veut revenir en force.

«Je sais que ça a été une année vraiment difficile parce que j'ai eu des problèmes sur et en dehors du terrain. Mais je suis confiant pour la fin de la saison. Dans ma tête, j'ai faim. Je me sens à plus de 100 % et je veux bien la terminer pour le club. Cette saison a été vraiment, vraiment difficile. Tout le monde attendait de moi que je marque plus de buts. Je le sais. Peut-être que je me sens un peu responsable du fait que nous soyons dans cette situation en ce moment. Mais nous avons la possibilité de changer les choses avec ce match et d'espérer aller en finale et la gagner. C'est notre principal objectif.»