JT Foot Mercato : l'Inter met le feu sur le marché des transferts

L'Inter mise gros sur le prochain marché des transferts

Actuel 2ème de Serie A, l'Inter serait intéressée par plusieurs joueurs du Real Madrid selon le Corriere dello Sport. Le Serbe Luka Jović manque cruellement de temps de jeu dans la capitale espagnole et pourrait se relancer chez les Interistes en cas de départ de la star Lautaro Martinez, courtisé par l'Atlético de Madrid. Puis le deuxième joueur du Real Madrid à être sur les tablettes de l'Inter n'est autre que Dani Ceballos. Lui aussi est en manque de temps de jeu dans la capitale espagnole, un départ semble donc être la meilleure option pour lui et le club madrilène. Enfin selon La Gazzetta dello Sport, les Milanais veulent aussi piocher au Paris Saint-Germain pour enrôler Leandro Paredes qui ne fait pas l'unanimité dans le onze de départ parisien. L'indemnité de transfert pourrait se situer aux alentours des 15M€ pour que Paris laisse filer son milieu argentin.

Le Bayern Munich met les barbelés pour garder Robert Lewandowski

Tout juste éliminé de la Ligue des Champions par Villarreal ce mardi soir, le Bayern Munich n'a pas connu la fin de saison espérée. Cette désillusion en coupe d'Europe renforce davantage la tendance d'un transfert de Robert Lewandowski vers le Barça. En tout cas Oliver Kahn, président du club allemand, s'est exprimé avec agacement sur le sujet. «Tout d'abord, il est très important de rappeler que nous avons un contrat avec Lewandowski qui dure encore une saison. Nous avons toujours dit que nous entamerions les pourparlers et nous les avons entamés il y a longtemps […] Je viens de dire que nous avons un contrat d'un an pour Robert Lewandowski. Nous ne sommes pas fous et nous ne parlons pas du transfert d'un joueur qui marque 30 à 40 buts avec nous chaque saison. Je ne pense pas que cela puisse être le cas […] Apparemment, il y a une compétition là-bas [en catalogne] : qui sortira la plus grande histoire absurde sur Robert Lewandowski ?».

Les négociations tardent entre Luka Modrić et le Real Madrid

Auteur d'une magnifique prestation ce mardi pour qualifier les siens en demi-finale de la Ligue des Champions, Luka Modrić compte bien aider la Casa Blanca dans ses futurs quêtes de trophées. Mais à l'heure actuelle, le Croate n'a toujours pas prolongé avec le club madrilène, son contrat actuel expirant en juin prochain. Selon Mundo Deportivo, il existe un désaccord au niveau du salaire du joueur. Lui et son agent souhaiteraient revenir au salaire d’avant la pandémie, soit 12 millions d’euros par an tandis que le Real voudrait baisser la rémunération de son joueur notamment pour préparer de potentielles arrivées lors du mercato estival. Selon la presse espagnole, un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines.