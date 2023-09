OL-Le Havre : la réaction à chaud de Mama Baldé

L’Olympique Lyonnais s’est contenté d’un bien triste match nul contre Le Havre en ce dimanche soir, lors d’une affiche qui n’a clairement pas tenu ses promesses. En attendant l’arrivée de Fabio Grosso, les Gones n’ont toujours pas remporté le moindre succès depuis le début de la saison, mais ne sont plus derniers avec ce deuxième point pris. Sifflé par son public après le coup de sifflet final, l’Olympique Lyonnais va devoir réagir contre Brest, comme l’espère l’attaquant Mama Baldé (27 ans).

«Les sifflets ? je ne peux pas répondre à ce que je n’ai pas entendu, a d’abord expliqué la nouvelle recrue de l’OL, auprès de Prime Video. On était dans le match, on était concentré en faisant ce qu’on a travaillé dans la semaine. Il y a des jours où on fait tout et ça ne rentre pas. J’espère que la prochaine fois, ça ira mieux. On va travailler. On peut dire que c’est la confiance, oui».