Real Madrid : Eden Hazard de retour à l'entraînement

L'opération reconquête commence pour Eden Hazard (30 ans). De retour à l'entraînement suite à un claquage tendineux et un Euro 2020 écourté après l'élimination en quarts contre l'Italie, l'international belge (111 sélections) n'a pas participé à la dernière rencontre de préparation des Merengues face à l'AC Milan (0-0), mais ferait tout pour être à 100% physiquement pour la première journée de Liga à Alavés le 14 août prochain (22h).

Et d'après les informations de Marca, l'ex-attaquant de Chelsea travaillerait d'arrache-pied avec le préparateur physique du Real Antonio Pintus pour être affûté pour le début de saison, tout comme ses coéquipiers brésiliens Casemiro, Eder Militao et Vinicius Jr. Après une première tronquée par plusieurs blessures, Hazard sait qu'il n'a pas de marge d'erreur pour la saison à venir, et est prêt à tout pour éteindre les critiques qui le suivent depuis plusieurs mois.