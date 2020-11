Le Real Madrid prêt à sauter sur l'occasion pour David Alaba

L'histoire entre David Alaba et le Bayern Munich semble toucher à sa fin. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur semble avoir des exigences trop élevées pour prolonger. Le champion d'Allemagne et d'Europe a retiré son offre face aux prétentions de l'Autrichien, qui a par ailleurs été critiqué par son président en personne. « Nous n'avons rien entendu jusqu'à hier. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a alors demandé à nouveau activement au conseiller et la réponse a été que l'offre n'est toujours pas satisfaisante et que nous devrions aller plus loin. Nous avons alors décidé de retirer complètement l'offre. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune offre » a révélé Herbert Hainer à la télévision allemande.

Dans la journée, le latéral gauche reconverti en défenseur central n'a pas tardé à répliquer sur Sky. «Ce respect et cette reconnaissance que je recherchais, quand les négociations ont débuté, n’ont pas été dans la bonne direction. C’était il y a un an, quand le coronavirus était encore très loin. Et ça a continué. Après, lors de la deuxième ou troisième discussion, j’ai reçu un appel me demandant si j’étais prêt à envisager un échange (avec Sané). Là, je me suis dit que c’était comme une gifle reçue en pleine face.» Le divorce se dessine et on apprend ce soir que les grands clubs européens sont déjà à l'affût puisque selon AS, le Real Madrid s'intéresse au joueur de 28 ans. Sa polyvalence et son expérience sont des éléments convaincants pour la Casa Blanca, qui ne sera évidemment pas seule dans ce dossier.