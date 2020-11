David Alaba en remet une couche sur le Bayern

Entre le Bayern Munich et David Alaba, rien ne va plus. Après les révélations du président de l’équipe bavaroise et la réponse du latéral ce lundi en conférence de presse, ce dernier en a remis une couche pour expliquer sa déception vis-à-vos de ses dirigeants. Interrogé par Sky Allemagne, le joueur bavarois est notamment revenu sur la rumeur d’un échange avec Leroy Sané.

« Ce respect et cette reconnaissance que je recherchais, quand les négociations ont débuté, n’ont pas été dans la bonne direction. C’était il y a un an, quand le coronavirus était encore très loin. Et ça a continué. Après, lors de la deuxième ou troisième discussion, j’ai reçu un appel me demandant si j’étais prêt à envisager un échange (avec Sané). Là, je me suis dit que c’était comme une gifle reçue en pleine face. » Pour rappel, Karl-Heinz Rummenigge avait qualifié ces rumeurs d’échange de conte de fées. On sait maintenant que ce n’était peut-être pas qu’une histoire inventée…