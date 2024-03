FC Porto : la renaissance surprenante de l’ancien flop de La Masia Nico Gonzalez

Il y a quelques années encore, Nico Gonzalez était considéré comme un des tout meilleurs éléments de La Masia, et tout le monde était convaincu qu’un avenir brillant l’attendait avec l’équipe première du FC Barcelone. Seulement, le fils de la légende du Deportivo La Corogne Fran Gonzalez n’a pas réussi à s’imposer, lui qui était pourtant considéré comme le successeur naturel de Sergio Busquets. La saison dernière, il s’en est donc allé grappiller du temps de jeu du côté de Valence. Une expérience assez moyenne, puisque s’il a engrangé des minutes, il n’a pas non plus montré un niveau qui puisse lui permettre de revenir à Barcelone avec un statut de candidat à une place importante.

L’été dernier, alors qu’il avait plusieurs offres de gros clubs espagnols, il a fait le choix de s’en aller à Porto. Les Lusitaniens ont déboursé 8,5 millions d’euros pour l’enrôler, un montant qui a fait du bien aux finances délicates du Barça, qui s’assure en plus 40% d’une future vente. Les Barcelonais ont aussi conservé une option de rachat de 30 millions d’euros dans le cas où ils voudraient rapatrier leur ancien joueur à l’avenir. Une idée qui était tout sauf envisageable au vu des premiers mois passés par l’Espagnol à Porto. Effectivement, dans le nord du Portugal, Nico a vécu un cauchemar…

Une année 2024 exceptionnelle

Sa première partie de saison était ainsi pratiquement anecdotique, enchaînant quelques timides entrées en jeu et matchs vus depuis les tribunes. Il n’avait par exemple pas joué la moindre minute pendant le mois de décembre, et certains médias évoquaient déjà un départ lors du mercato hivernal. Mais la situation a rapidement changé. Début 2024, Sergio Conceiçao lui a donné plusieurs opportunités, le titularisant face à Estoril en Coupe puis contre Braga en championnat. Et l’Espagnol a répondu présent. Depuis ce match contre Estoril le 9 janvier dernier, il n’a pratiquement plus quitté le onze, avec 9 titularisations sur les 10 rencontres qui ont suivi.

Particulièrement bon dans l’entrejeu, il a par exemple signé une véritable masterclass contre Benfica lors du choc du football portugais dimanche dernier, brillamment remporté par son équipe sur le score de 5-0. Il a notamment délivré une passe décisive pour Pepê, en plus d’avoir réussi 92% des passes tentées, et offert quelques jolis gestes techniques. « Je suis en train de progressser beaucoup, surtout dans la surface et les zones de tir », confiait le joueur, qui veut désormais commencer à marquer un peu plus. Il faut dire qu’il a un peu changé de registre, évoluant un peu plus haut sur le terrain, avec plus de liberté pour se projeter qu’à Barcelone, où il était utilisé en tant que numéro 6 principalement. Au Portugal, il est déjà comparé à un certain Lucho Gonzalez, rien que ça. Nul doute que le Barça suit tout ça de très près…