Ligue 1 : l’OL renverse Strasbourg et garde ses dernières chances pour l’Europe

Avec l’Olympique Lyonnais, on ne sait plus vraiment à quoi s’attendre en cette fin de saison. Victorieux du Paris Saint-Germain, au Parc des Princes (1-0) et sur une série de trois victoires consécutives, le club rhodanien a cédé lamentablement sur sa pelouse dimanche dernier, contre l’OM (1-2). Les places européennes s’éloignaient alors encore, mais il restait d’infimes espoirs aux hommes de Laurent Blanc d’aller chercher une place en Conference League, à condition de ne pas se louper à Strasbourg.

La suite après cette publicité

Avec Cherki et Gusto sur le banc, l’OL pensait démarrer la rencontre de la meilleure des manières grâce à une sublime frappe enroulée de Barcola. Mais le VAR, pour quelques millimètres, annulait la réalisation du jeune Lyonnais (10e). Et derrière, l’OL en subissait les conséquences puisqu’à la suite d’une longue touche, Bellegarde trouvait Sanson pour l’ouverture du score (1-0, 15e). Une réalisation au meilleur des moments pour les Alsaciens.

À lire

Strasbourg-OL : Dejan Lovren ne digère toujours pas la défaite à Marseille

Troisième victoire de suite à l’extérieur pour l’OL

Mais en moins de cinq minutes, l’OL a complètement retourné le match. D’abord grâce à une reprise de Lukeba, à la suite d’un corner, pour l’égalisation (1-1, 32e). Avant une belle frappe enroulée de Caqueret, bien trouvé par Henrique, pour donner l’avantage aux Rhodaniens (2-1, 36e). En maîtrise, les Gones n’ont néanmoins pas réussi à tuer la rencontre. Comme souvent, l’efficacité a manqué avec une frappe manquée de Tolisso (52e) et un poteau trouvé par Lacazette (65e).

La suite après cette publicité

Le RCSA aurait même pu surprendre l’OL en fin de rencontre, mais finalement - malgré l’expulsion de Lukeba (90e+2) - les hommes de Blanc ont réussi à enchaîner un troisième succès de suite à l’extérieur et reviennent surtout provisoirement à hauteur du Stade Rennais. 7e, l’OL peut encore croire en ses chances de qualification européenne, à cinq journées de la fin. En revanche, le RCSA risque de terminer la journée en tant que relégable avant le choc pour le maintien entre Nantes et Brest, ce week-end.