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Ligue 1

L1 : PSG-Brest encore interrompu !

Par Josué Cassé
1 min.
PSG @Elhadjiloum
PSG 1-0 Brest

Déjà interrompue au cours du premier acte à cause d’un souci technique, la rencontre entre le PSG et Brest a une nouvelle été stoppée au retour des vestiaires. Alors que le virage Auteuil a adressé quelques messages à la LFP durant la pause, la tribune s’est ensuite embrasée.

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Josué Cassé
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L’utilisation d’engins pyrotechniques a finalement plongé le Parc des Princes dans une fumée épaisse, obligeant les officiels du soir à interrompre les débats. Une coupure qui devrait coûter cher aux champions d’Europe en titre lors de la prochaine commission.

Pub. le - MAJ le
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