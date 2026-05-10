L1 : PSG-Brest encore interrompu !

Déjà interrompue au cours du premier acte à cause d’un souci technique, la rencontre entre le PSG et Brest a une nouvelle été stoppée au retour des vestiaires. Alors que le virage Auteuil a adressé quelques messages à la LFP durant la pause, la tribune s’est ensuite embrasée.

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L’utilisation d’engins pyrotechniques a finalement plongé le Parc des Princes dans une fumée épaisse, obligeant les officiels du soir à interrompre les débats. Une coupure qui devrait coûter cher aux champions d’Europe en titre lors de la prochaine commission.