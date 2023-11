Conflit israélo-palestinien : l’incroyable imbroglio entre Anwar El Ghazi et Mayence

Suspendu par Mayence à la suite de son soutien pour la cause palestinienne, Anwar El Ghazi a été réintégré en début de semaine par l’écurie de Bundesliga. Celle-ci avait annoncé la nouvelle via un communiqué de presse publié sur son site officiel. «Anwar El Ghazi a été averti par le FSV Mayence 05 pour avoir publié un message sur les réseaux sociaux il y a deux semaines. Le Néerlandais de 28 ans a commenté le conflit au Moyen-Orient d’une manière intolérable pour le club. Après la publication, le club a immédiatement libéré son joueur des entraînements et des matches. Depuis, lors de plusieurs conversations avec la direction du club, El Ghazi a pris ses distances avec sa publication sur son compte Instagram. Une publication qu’il a lui-même supprimée au bout de quelques minutes seulement. Il a regretté la publication de l’article et son impact négatif, notamment pour l’ensemble du club. Dans ce contexte, El Ghazi s’est également clairement distancié des actes terroristes tels que ceux du Hamas, qui ont conduit il y a deux semaines à une nouvelle escalade de la violence au Moyen-Orient. Il a souligné sa sympathie envers les victimes de cet attentat ainsi qu’avec toutes les victimes de ce conflit. Il a clairement indiqué qu’il ne remettait pas en question le droit d’Israël à exister (…) Dans le contexte de l’engagement d’El Ghazi et des remords dont il a fait preuve, la culture du club de gestion des erreurs exige que le joueur ait une chance de se réadapter. Anwar El Ghazi reprendra donc l’entraînement et les matchs au FSV Mayence 05 dès que possible.» L’affaire est close.»

Sauf que la réalité est bien différente. El Ghazi a publié un message ce mercredi. « Ma position reste la même qu’elle était lorsque cela a commencé. Je suis contre la guerre et la violence. Je suis contre le meurtre de tous les civils innocents. Je suis contre toute forme de discrimination. Je suis contre l’islamaphobie. Je suis contre l’antisémitisme. Je suis contre le génocide. Je suis contre l’apartheid. Je suis contre l’occupation. Je suis contre l’oppression. Je ne regrette, ni n’ai aucun remords pour ma position. Je ne me distancie pas de ce que j’ai dit et je me tiens, aujourd’hui et toujours jusqu’à mon dernier souffle, pour l’humanité et les opprimés. Je n’ai de responsabilité particulière envers aucun État. Je ne crois pas qu’aucun peuple ou État ne soit au-delà de toute question et de toute responsabilité, ni qu’il ne soit au-dessus du droit international. Je n’ai pas d’autre choix que de rester ferme et de témoigner de la vérité et je le ferais même si c’était contre moi, mes parents, mes proches et mes proches.» Des déclarations qui vont donc à l’encontre du communiqué publié par son club lundi. Mayence a accueilli cette nouvelle «avec surprise et incompréhension» et a ajouté que «le club examinera l’affaire juridiquement puis l’évaluera». Le joueur est en arrêt maladie depuis lundi et ne s’entraîne pas actuellement a précisé Mayence.