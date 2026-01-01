Nice : trois nouveaux joueurs devraient partir

13e de Ligue 1, Nice est aujourd’hui sous pression maximale. Après une première partie de saison désastreuse à tous les étages, le GYM a fait peau neuve au niveau de son organigramme. Franck Haise est parti d’un commun accord avec sa direction, un mois après les graves incidents avec des supporters, puis Claude Puel est revenu. Fabrice Bocquet a également rendu son tablier, tandis que Jean-Pierre Rivère a effectué son retour à la présidence du club, au côté de Maurice Cohen.

Au niveau de l’effectif, du mouvement est aussi à prévoir, a priori. D’après les informations de L’Équipe, les milieux de terrain Morgan Sanson et Tom Louchet devraient rebondir ailleurs cet hiver. Le premier n’a que le 15e temps de jeu niçois cette saison, tandis que le second a affiché de sérieuses limites sur la première moitié de championnat. Le quotidien français ajoute qu’il faudra également trouver une solution de sortie à Jonathan Clauss, peu inspiré depuis son transfert avorté à Leverkusen l’été dernier.