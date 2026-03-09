LdC, Real Madrid : Álvaro Carreras également forfait contre Manchester City

À l’approche du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabéu, les Madrilènes devront composer avec une nouvelle absence. Álvaro Carreras souffre d’une blessure musculaire au mollet droit et sera forfait pour cette rencontre européenne très attendue.

Ce nouveau pépin physique complique encore la tâche des hommes d’Arbeloa, déjà privés de plusieurs cadres comme Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham ou encore Eduardo Camavinga. Après sa prestation plutôt convaincante face au Celta de Vigo, l’ancien Lyonnais Ferland Mendy pourrait ainsi être titularisé pour ce choc face de C1. « Suite aux examens effectués par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Álvaro Carreras, une lésion musculaire au mollet droit a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près », indique le club dans son communiqué.