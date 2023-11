Naples : Rudi Garcia encore sous le feu des critiques

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Rudi Garcia avait regagné la confiance de son groupe ces derniers jours, mais pointe toujours à la quatrième place du Championnat avec Naples. Avant d’affronter Empoli ce dimanche, pour une rencontre importante avant la trêve internationale, le technicien français a été critiqué par les médias locaux et les supporters pour ses choix tactiques, et notamment le fait d’avoir laissé Khvicha Kvaratskhelia sur le banc.

«Exclusion est un vilain mot, a déclaré Rudi Garcia en réponse aux critiques, avant le début de la rencontre. C’est juste pour s’assurer qu’il reprenne son souffle et qu’il puisse faire la différence en deuxième mi-temps. Nous avions besoin de nouvelles forces, j’ai une forme de jeu différente parce que nous avons besoin de marquer des buts, d’être présents dans la surface de réparation et Simeone et Raspadori peuvent nous aider dans ce sens», a-t-il ajouté. Naples a besoin d’une victoire pour ne pas être distancé par la Juventus et l’Inter Milan.