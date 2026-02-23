Arsenal : un supporter de Tottenham s’est moqué de la femme de Declan Rice

Victorieux 4-1 de Tottenham dans le derby, Arsenal a fait une belle opération dans la course au titre en reprenant cinq points d’avance avec un match de plus sur Manchester City. Fautif sur la perte de balle amenant le but de Randal Kolo Muani à 1-1, Declan Rice a subi des attaques de la part d’un supporter de Tottenham durant la rencontre comme le rapporte Marca.

En effet alors qu’il se présentait pour frapper un corner, un supporter des Spurs lui a montré une photo de sa femme sur son portable pour se moquer d’elle. «Ma femme est l’amour de ma vie et il n’y a personne de mieux pour moi», avait-il déjà déclaré par le passé pour soutenir sa femme Lauren Fryer victime de moqueries sur les réseaux sociaux.