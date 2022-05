Liga : le Betis gifle Valence

Comme partout en Europe, le championnat touche aussi à sa fin de l'autre côté des Pyrénées. Ce soir, on avait le coup d'envoi de la 36e journée de Liga, avec un duel sympathique entre Valence et le Betis du côté de Mestalla. Si la rencontre n'avait plus vraiment d'enjeu pour les locaux, les Andalous, qui ont remporté la Copa del Rey il y a peu, jouent leurs dernières chances pour se qualifier en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Et les troupes de Manuel Pellegrini ont réussi à mettre fin à leur série de quatre matchs sans gagner, avec un large succès 3-0 grâce à des buts en seconde période de William José (56e), Sergio Canales (87e) et Borja Iglesias (90e). Le Betis reste à la cinquième place, à trois points de l'Atlético, quatrième, qui compte un match de moins. Valence est placé à la dixième marche du classement.

Retrouvez le classement de la Liga ici.