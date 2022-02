Real Madrid-Alavés : les compositions sont tombées

Suite de la 25e journée de Liga ce samedi soir : le Real Madrid accueillera le Deportivo Alavés au Santiago-Bernabeu à 21 heures (à suivre sur notre live commenté). Le leader du championnat espagnol a l'occasion de prendre provisoirement sept points sur son dapuhin, le Séville FC, et ainsi se relancer après la défaite en toute fin de match en milieu de semaine face au Paris SG (0-1). Quant aux Babazorros, 18es avant la rencontre de son concurrent Cadiz, ils ne pourront pas quitter la zone de relégation après cette rencontre mais pourront potentiellement revenir à un point de Grenade (16e).

La suite après cette publicité

Concernant les compositions, en commençant par les locaux, Carlo Ancelotti aligne son habituel 4-3-3 avec la titularisation de Karim Benzema, accompagné de Vinicius Jr et Marco Asensio en attaque. Federico Valverde prend la place de Toni Kroos au milieu de terrain aux côtés de Luka Modric et Casemiro. Chez les visiteurs, José Luis Mendilibar propose un 4-2-3-1 sans Victor Laguardia (suspension) et John Guidetti (blessure). Joselu dirigera le secteur offensif basque, tandis que le Français Florian Lejeune enchaîne les matches en défense centrale. Buteur face à Valence la semaine passée, le Sénégalais Mamadou Loum constitue le double pivot avec Tomas Pina.

Les compositions officielles

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Valverde - Asensio, Benzema, Vinicius

Alavés : Pacheco - Tenaglia, Miazga, Lejeune, Duarte - Pina, Loum - Jason, Escalante, Rioja - Joselu