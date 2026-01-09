Les vérités sur l’imbroglio autour de l’arbitre de Maroc-Cameroun

Une polémique infondée a entouré la désignation des arbitres des quarts de finale de la CAN Maroc 2025. Contrairement aux rumeurs relayées par des sources proches de la FECAFOOT, l’arbitre égyptien Amin Omar n’a jamais été désigné pour le match Maroc–Cameroun. La CAF a officiellement nommé le Mauritanien Dahane Beida, arbitre de renommée internationale, dont la compétence est pourtant contestée par la FECAFOOT.

La suite après cette publicité

Les accusations faisant état d’une récusation d’arbitre par la Fédération marocaine sont dénuées de tout fondement : aucun arbitre n’avait été désigné avant vendredi soir et aucune preuve ni source crédible ne vient étayer ces allégations selon des sources proches de la Fédération.