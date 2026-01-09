Menu Rechercher
Commenter 4
CAN

Les vérités sur l’imbroglio autour de l’arbitre de Maroc-Cameroun

Par La Rédaction FM
1 min.
Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Cameroun Maroc Voir sur beIN SPORTS

Une polémique infondée a entouré la désignation des arbitres des quarts de finale de la CAN Maroc 2025. Contrairement aux rumeurs relayées par des sources proches de la FECAFOOT, l’arbitre égyptien Amin Omar n’a jamais été désigné pour le match Maroc–Cameroun. La CAF a officiellement nommé le Mauritanien Dahane Beida, arbitre de renommée internationale, dont la compétence est pourtant contestée par la FECAFOOT.

La suite après cette publicité

Les accusations faisant état d’une récusation d’arbitre par la Fédération marocaine sont dénuées de tout fondement : aucun arbitre n’avait été désigné avant vendredi soir et aucune preuve ni source crédible ne vient étayer ces allégations selon des sources proches de la Fédération.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier