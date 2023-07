Une porte de sortie inespérée s’ouvre pour Paul Pogba, les détails fous du contrat de Marcus Rashford à Manchester United

Paul Pogba vers la Turquie ?

Un joueur qui évolue en Serie A et plus précisément à la Juventus fait la Une en Turquie, c’est Paul Pogba. Et selon Fotomaç, le champion du Monde 2018 est dans le viseur de Fenerbahçe ! «C’est la nouvelle cible du président, qui est fou», selon le média. Et la Pioche ne serait pas insensible à l’intérêt stambouliote : «il est prêt pour un nouveau défi et attend avec impatience l’offre de Fenerbahçe.» Affaire à suivre…

Manchester United va gâter Rashford

En Angleterre, comme on vous l’expliquait hier dans le JT, Marcus Rashford va prolonger son contrat avec Manchester United. Forcément, ce matin, la presse du pays donne les détails de ce nouveau contrat en or massif que va signer l’international anglais. Comme le placarde le Daily Star, Rashford peut dire «allez les Red Devils à 400 000 £ par semaine», soit 465 000 € ! «L’accord avec United fait exploser le salaire de Rashford», indique encore le tabloïd. Et sur 5 ans, c’est un véritable «jackpot» comme l’écrit de son côté le Daily Mail. En effet, l’enfant chéri d’Old Trafford va toucher près de 78 M£ soit plus de 90 M€. Manchester United a cassé la banque pour prolonger sa pépite.

«Le jeu de Lukaku» ne plaît pas en Italie

En Italie, là aussi le mercato fait les gros titres mais un homme cristallise toute l’attention et même les tensions, c’est Romelu Lukaku ! Entre Chelsea, où il est sous contrat, l’Inter où il était prêté la saison dernière et où il voulait revenir définitivement cet été et la Juventus, le Belge fait parler de lui ! Comme le résume le Corriere dello Sport, c’est «le jeu de Lukaku. Il a déserté le camp d’entraînement de Chelsea, il ne part pas aux États-Unis avec les Blues : il attend la Juve. Giuntoli a 72 heures pour amener le Belge à Allegri», rapporte le quotidien. Pour Tuttosport, «Lukaku fait craquer la Juve. Cuadrado brise l’Inter.» Car le Colombien va rejoindre les Nerazzurri libre de tout contrat après 6 ans de le Piémont. Et les deux hommes font la Une de La Gazzetta dello Sport car ils «révoltent les Tifosi» placarde le journal au papier rose. Bref, en Italie les clubs ne se font pas de cadeaux sur le mercato…