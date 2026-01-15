Tottenham : énorme coup dur pour Richarlison !

Gros coup dur pour Tottenham et Richarlison. Présent en conférence de presse, ce jeudi, Thomas Frank a en effet annoncé que son attaquant sera absent «jusqu’à deux mois». Remplacé à la demi-heure de jeu en FA Cup lors de la défaite face à Aston Villa (1-2) samedi, l’international brésilien (54 sélections, 20 buts) est touché aux ischios.

Une mauvaise nouvelle pour le club londonien puisque, pour rappel, les Spurs pointent à la 14e place du classement de Premier League après 21 journées. Depuis le début de la saison, Richarlison a lui disputé 31 matches toutes compétitions confondues, dont 21 titularisations, pour un total de 8 buts et 3 passes décisives.