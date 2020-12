PSG : Kylian Mbappé également absent contre le LOSC ?

Alors que l'Olympique de Marseille a été accroché par le Stade de Reims (1-1) ce samedi et que l'Olympique Lyonnais va défier l'OGC Nice dans la soirée (coup d'envoi à 21h), le Paris Saint-Germain doit lui affronter le LOSC dimanche soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Un choc XXL entre le club de la capitale, deuxième, et la formation nordiste, en tête avec un petit point de plus. Mais côté parisien, Thomas Tuchel va devoir innover.

Déjà privé de sa star brésilienne Neymar, touché à la cheville, le coach allemand risque de devoir faire sans un autre cador. D'après les informations de L'Equipe publiées aujourd'hui, Kylian Mbappé serait lui très incertain pour ce match au Stade Pierre-Mauroy. Toujours gêné par l'une de ses cuisses, le natif de Bondy n'aurait pas pris part à la séance du jour. Reste désormais à savoir si le Paris Saint-Germain prendra le risque de le faire jouer ce dimanche.