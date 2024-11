Juventus : Thiago Motta vit ses premières grandes secousses

Après un mercato florissant, la nouvelle Juventus de Thiago Motta commençait très fort sa cure de jouvence avec deux larges victoires en Serie A, contre Côme (3-0) puis le Hellas Vérone (3-0). Sont venus ensuite trois matchs nuls vierges et sans saveur (0-0) consécutifs, avant de vivre un quotidien rempli de hauts et de bas. L’excitation du nouveau projet résolument offensif porté par un Thiago Motta moderne et apprécié a finalement laissé place à des brides nostalgiques d’une Juventus peu attrayante et divertissante comme elle l’était sous Massimiliano Allegri. Classée à la 6e position du championnat, la Juventus peine à se montrer aussi constante et solide qu’au début de saison. Les joueurs de Thiago Motta ont dû se contenter de plusieurs matchs nuls ces dernières semaines en Serie A, contre Parme (2-2), l’Inter (4-4), Cagliari (1-1), mais aussi l’AC Milan (0-0) le week-end dernier.

Des performances loin d’être alarmantes qui contentent un Motta fier de ses protégés comme il l’a affirmé en conférence de presse ce samedi : «nous sommes concentrés sur Lecce en pensant uniquement et exclusivement à ce match. Travaillons avec ceux qui sont là et nous verrons que nous pouvons récupérer. Confiance totale dans les joueurs dont je dispose et dans la situation doit être abordé d’une seule manière : chacun doit donner quelque chose en plus pour aider l’équipe. Nous voulons donner une continuité aux bonnes choses que nous faisons au cours de cette période. Ce que nous devons faire, c’est faire de notre mieux pour amener le résultat de notre côté». Depuis plusieurs semaines, Thiago Motta fait face à un énorme défi et devrait faire appel à de nombreux jeunes joueurs pour essayer de panser au mieux les plaies, en attendant que la situation s’arrange d’elle-même, par le mercato ou par des retours attendus.

Une avalanche de blessures

À deux jours avant le match de Lecce, prévu dimanche soir, la Juventus a effectué un entraînement matinal vendredi en vue du match contre l’équipe qui vient d’être reprise par Marco Giampaolo. Entre la fatigue du déplacement à Birmingham en Ligue des Champions et l’urgence constante qui frappe les Bianconeri, Thiago Motta a fait appel à cinq membres de l’équipe de jeunes avec l’équipe première : Alfonso Montero, Augusto Owusu, Filippo Pagnucco, Christos Papadopoulos et Diego Pugno. Lors du dernier entraînement et comme face à Aston Villa en C1, Dušan Vlahović, Weston McKennie et Douglas Luiz ont réalisé un travail personnalisé et sont fortement incertains pour le match contre l’équipe des Pouilles. Le risque est de n’avoir que 13 joueurs de champ disponibles dans le cas où aucun des neuf joueurs blessés ne récupère. En dehors des trois qui se sont entraînés individuellement, Vasilije Adžić, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer, Arkadiusz Milik et Juan Cabal sont eux encore sur la touche. Présent pour le match de Champions League, Nicolò Savona a été contraint de rejoindre l’infirmerie après une blessure mineure face aux Villans mercredi soir.

Et comme si cela ne suffisait pas, le jeune Pedro Felipe, qui a déjà dépanné le groupe pro aux entraînements collectifs, souffre d’une rupture des ligaments croisés. Tout ce casse-tête a obligé l’entraîneur italien à aligner le milieu Teun Koopmeiners en pointe de l’attaque. « Il joue dans une position difficile, surtout dans des matches comme ceux-ci, contre une équipe qui essaie de ne pas le laisser manœuvrer entre les lignes. Quand il recule et voit davantage le jeu, il est plus à l’aise. En ce moment, il doit aussi apporter sa contribution dans une phase plus offensive. Il peut le faire parce qu’il a les qualités pour et il peut aussi marquer. C’est un joueur spécial, différent, et il peut jouer de nombreux rôles. Il transmet beaucoup à l’équipe et sait ce qu’il faut faire à chaque moment du match. Il me donne la tranquillité d’esprit et c’est difficile de le changer », a-t-il expliqué. Une troupe très restreinte qui reste accompagnée de trois gardiens avec Mattia Perin, Michele Di Gregorio et Carlo Pinsoglio. Thiago Motta peine à se sortir de cette malchance criante malgré l’installation de certains jeunes comme Samuel Mbangula et Jonas Rouhi.