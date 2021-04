Liga : la Real Sociedad assure le coup face à Eibar

Ce lundi soir, plusieurs rencontres étaient au menu en Europe. Du côté de l'Espagne, Eibar, lanterne-rouge du championnat (23 points), accueillait la Real Sociedad. Une formation classée en cinquième position avec 50 unités au compteur.

La suite après cette publicité

Et la Real Sociedad pouvait compter sur son atout offensif numéro un, Alexander Isak. Le Suédois trouvait le chemin des filets à la 26ème minute, marquant au passage son 14ème but cette saison (0-1, 26e). Son équipe l'emportait sur ce score et confortait sa 5ème place au classement de la Liga.