Real Madrid : le post enflammé de Vinicius Jr sur Kylian Mbappé

Leur cohabitation est scrutée de près au Real Madrid. En effet, alors que Kylian Mbappé a posé ses valises dans la capitale ibérique il y a quelques semaines, son entente avec Vinícius Júnior était cruciale pour permettre aux Merengues d’atteindre leurs objectifs cette saison. Après des premières rencontres difficiles, le Brésilien et le Français tiennent sûrement leur premier match "référence" ensemble avec le Real.

En effet, sur la pelouse du Santiago-Bernabeu face au Betis, l’ancien du PSG a cherché à de nombreuses reprises son coéquipier, et vice-versa. Buteur à l’issue d’une belle action, le capitaine des Bleus a ensuite doublé la mise sur un penalty obtenu et donné par Vini Jr. Ce lundi matin, ce dernier a publié un post où on le voit célébrer l’un des buts de KM9 avec l’intéressé. Le tout orné de la légende «Futbol. 7/9.» Tout va bien entre les deux hommes…et donc pour le Real Madrid.