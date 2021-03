PSG - Barça : la satisfaction de Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

Un président heureux. Présent au micro de RMC Sport après la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de sa satisfaction. Et la remontada du FC Barcelone en 2017 est bien loin.

«Pour moi, la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions compte toujours. J'ai oublié ce qu'il s'est passé il y a quatre ans. C'est l'histoire, on a joué et sorti le grand Barcelone. On est contents», a déclaré le boss du club de la capitale.