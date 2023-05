Juventus Turin : trois cadors européens ont formulé une offre pour Dušan Vlahović

La suite après cette publicité

En déboursant plus de 80 millions d’euros pour enrôler Dušan Vlahović, arrivé en provenance de la Fiorentina, la Juventus Turin avait frappé un grand coup sur le mercato hivernal 2022. Depuis, l’attaquant international serbe (21 sélections, 13 buts) connaît une expérience plus ou moins encourageante chez les Bianconeri. Fort de 23 buts et 6 passes décisives en 62 matches passés sous le maillot turinois, le natif de Belgrade continue d’attiser les convoitises. Référence à son poste, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 pourrait d’ailleurs enflammer le prochain marché des transferts. Dans une interview accordée à TMW Radio, relayée par AS, Massimo Brambatti, ancien footballeur et représentant italien, a ainsi confirmé la tendance. «Je ne sais pas si la plus-value sera réalisée [sur l’investissement initial de la Juventus], mais après un an et demi de Vlahovic, ils ont déjà amorti un an de salaire brut et une bonne partie du montant investi». Précisant, dans un premier temps, que la signature pour la Vieille Dame serait donc déjà quasiment amortie économiquement, l’agent italien a par la suite lâché une véritable bombe.

«Il y a trois équipes qui ont soumis une offre. À mon avis, la Juve prendra ces propositions au sérieux. Toutes les équipes ont un profil important, car ce sont Chelsea, le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid». Aujourd’hui estimé à 75 millions d’euros, Vlahović était déjà pisté par les Colchoneros avant de rejoindre Turin. Selon Mundo Deportivo, les pensionnaires du Metropolitano avaient déjà le oui du joueur, mais la Fiorentina s’était opposée à la transaction. Une chose est sûre, le Serbe de 23 ans aura, une nouvelle fois, de nombreux prétendants cet été. Remplaçant au coup d’envoi lors de la défaite (1-2) de la Juve contre le Séville FC, lors des demi-finales retour de la Ligue Europa jeudi dernier, Vlahović avait eu le mérite de réveiller les siens d’un superbe enchaînement. En vain. C’est d’ailleurs la relation entre l’attaquant balkanique et son entraîneur, Max Allegri, qui est aujourd’hui pointée du doigt pour expliquer les envies de départ du numéro 9 turinois. Reste désormais à connaître la destination que privilégiera Dušan Vlahović. À moins que la direction de la Vecchia Signora ne trouve les mots justes pour le retenir…

