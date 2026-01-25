Arsenal - Manchester United : les compositions officielles

C’est le choc de la journée. Pour le compte de la 23ème journée de Premier League, Arsenal reçoit Manchester United à l’Emirates Stadium. Leaders, les Gunners espèrent reprendre sept longueurs d’avance sur Manchester City, leur dauphin. Les Red Devils, eux, sont cinquièmes et peuvent repasser devant Liverpool en cas de succès et revenir dans le top 4. Si les hommes de Mikel Arteta restent sur un fade 0-0 contre Nottingham en championnat, les joueurs de Michael Carrick, eux, restent sur une jolie victoire 2-0 contre Manchester City, le rival. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h30.

Pour ce match, Mikel Arteta est privé de Calafiori et Dowman et aligne un 4-3-3 avec Raya dans les buts et une défense Timber, Saliba, Gabriel et Hincapie. Rice et Odegaard accompagnent Zubimendi au milieu tandis que Saka et Trossard épaulent Jesus en attaque. Eze et Gyokeres démarrent donc sur le banc. En face, Michael Carrick ne peut pas compter sur De Ligt et Zirkzee et aligne le même onze que lors de la victoire face à Manchester City avec Lammens dans les cages et une arrière-garde Dalot, Maguire, Martinez et Shaw. Casemiro et Mainoo évoluent devant la défense tandis que Diallo, Bruno Fernandes et Dorgu sont en soutien de Mbeumo, seul en attaque.

Les compositions d’équipes :

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Zubimendi, Odegaard - Saka, Jesus, Trossard

Manchester United : Lammens - Dalot, Maguire, Martinez, Shaw - Casemiro, Mainoo - Diallo, B.Fernandes, Dorgu - Mbeumo