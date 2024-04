OM : le groupe de Jean-Louis Gasset décimé contre Toulouse

Ce jeudi soir, l’OM a mis le feu avec un Vélodrome au bord de l’éruption. Contre Benfica ce jeudi, les Olympiens avaient besoin d’une victoire pour arracher leur billet pour les demi-finales de Ligue Europa. Et après un succès sur la plus petite des marges à l’issue du temps réglementaire, les ouailles de Jean-Louis Gasset sont allées chercher la qualification aux tirs au but. Un scénario jouissif mais qui laisse forcément des plumes alors que Marseille se déplace à Toulouse ce dimanche.

Et sans surprise, les Phocéens vont se rendre en Haute-Garonne avec une flopée d’indisponibles. Rien qu’en défense, seuls Balerdi, Murillo et Garcia peuvent répondre à l’appel alors que Gigot, Clauss, Merlin et Mbemba sont absents. Au milieu de terrain, Amine Harit manque à l’appel alors qu’Ismaïla Sarr n’est toujours pas de retour dans la liste. Intéressant lors de son entrée contre le club lisboète ce jeudi, Gaël Lafont manque aussi à l’appel à cause d’une règle de la LFP qui agace sur la Canebière. Ainsi, Jean-Louis Gasset a fait appel à plusieurs joueurs évoluant avec la réserve du club dont Stéphane Sparagna.