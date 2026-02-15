OL - Nice : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 22e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un joli duel entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice. À domicile, les Gones s’organisent dans un 3-4-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Hans Hateboer tandis qu’Ainsley Maitland-Niles et Abner Vinicius officient comme pistons. Tanner Tessmann et Tyler Morton composent l’entrejeu. En pointe, Pavel Sulc est épaulé par Noah Nartey et Corentin Tolisso.

De leur côté, les Aiglons s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Maxime Dupé dans les cages derrière Jonathan Clauss, Antoine Mendy, Dante Bonfim et Ali Abdi. Le milieu de terrain est assuré par Morgan Sanson et Charles Vanhoutte. Devant, Elye Wahi est soutenu par Tom Louchet, Sofiane Diop et Mohamed-Ali Cho.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Mata, Niakhaté, Hateboer - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner - Nartey, Sulc, Tolisso

OGC Nice : Dupé - Clauss, Mendy, Dante, Abdi - Sanson, Vanhoutte - Louchet, S. Diop, Cho - Wahi