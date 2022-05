Real Madrid : Toni Kroos encense Karim Benzema

Toni Kroos et Karim Benzema partagent le vestiaire du Real Madrid depuis l'arrivée de l'Allemand dans la capitale espagnole lors de l'été 2014. Ayant tout remporté ensemble, le milieu de terrain a eu le temps d'assister à l'évolution de son partenaire pour le voir devenir l'un des, si ce n'est le, meilleur joueur du monde actuellement, comme il le révélait à AS: «il n'a pas été facile de devenir un joueur encore meilleur. Je l'ai observé pendant huit saisons dans toutes sortes de rôles différents, non pas à d'autres postes, mais en fonction des rôles qu'il a occupés. »

Pour l'ancien joueur du Bayern, KB9 a su élever son niveau après le départ de Cristiano Ronaldo car il fallait compenser l'absence des buts marqués par le Portugais : «il y avait des moments où il devait tirer l'équipe avec ses buts et des moments où il regardait plutôt à droite et à gauche. Cristiano marquait 50 buts par saison et sur la gauche, il y avait aussi Gareth dans ses meilleures années. Ces deux piliers sont tombés. D'autres comme Vinicius et Rodrygo sont arrivés, qui se développent très bien, mais nous n'étions pas en mesure de compenser les 50 buts de Cristiano avec un seul joueur jusqu'à ce que Karim assume parfaitement ce rôle.»