JT Foot Mercato : les dossiers chauds du mercato hivernal de l’OM

Ça va bouger à Marseille

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations approche à grands pas, les clubs européens commencent à anticiper les nombreux départs. C’est le cas à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen explore la piste Lucien Agoumé selon L’Equipe. Une information que nous pouvons vous confirmer. Le milieu de 21 ans arriverait sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Autre joueur pisté au milieu de terrain, l’expérimenté Nemanja Matic, qui peine à s’acclimater à sa nouvelle vie au Stade Rennais. Comme l’a confirmé Ouest-France, le joueur a émis des velléités de départ à ses dirigeants. Dans le sens des départs, ça bouge pas mal aussi. Revenu de Botafogo, Luis Henrique ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne. Comme on vous l’a révélé, la formation brésilienne prépare un chèque de 6 M€, assorti de variables, qu’elle proposera à l’OM la semaine prochaine. En attaque, la recrue la plus chère du club, Vitinha plaît. Le quotidien La Provence nous explique que plusieurs clubs étrangers sont venus aux nouvelles pour l’instant. Les Marseillais ne ferment pas la porte à un départ du Lusitanien, mais il n’est pas la priorité dans le sens des départs, contrairement à Azzedine Ounahi. Selon nos informations, plusieurs clubs veulent le récupérer. Al-Ittihad, Al-Shabab, Al-Hilal, et Al-Ahli sont sur le dossier tout comme le club qatari d’Al-Duhail. Enfin, Sheffield United a ouvert la porte à un retour d’Iliman Ndiaye. Mais le Sénégalais ne veut pas bouger cet hiver selon nos informations.

Le Brésil a un nouveau favori

La prolongation de Carlo Ancelotti a fait voler en éclats les plans du Brésil, qui en avait fait le favori pour devenir le sélectionneur. Il faut croire que la confédération brésilienne de football ne manque pas d’idées. Sport et plusieurs médias brésiliens indiquent que José Mourinho est désormais considéré comme une piste sérieuse pour prendre les rênes de Seleção en fin de saison. On rappelle que le Special One sera en fin de contrat avec l’AS Roma cet été. Sky Italia explique qu’un départ du coach portugais à l’issue de saison est dans les tuyaux. Le Brésil serait donc une belle porte de sortie pour le coach de 60 ans où son expérience du très haut niveau et son palmarès ont séduit la CBF.

L'OM fonce sur Lucien Agoumé

Les officiels du jour

Sur ses réseaux sociaux, le Montpellier HSC a annoncé l’arrivée du défenseur Silvan Hefti du Genoa sous la forme d’un prêt de 6 mois avec une option d’achat fixée à 3M€. Ensuite, comme on vous l’a confirmé, Gelson Martins a quitté l’AS Monaco. Arrivé en 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid, le milieu offensif portugais s’est engagé comme prévu avec l’Olympiakos. Puis, véritable révélation à Tottenham cette saison, Pape Matar Sarr va être stoppé dans sa progression à cause d’une blessure qui l’empêchera d’ailleurs de disputer la CAN avec le Sénégal. Le milieu de 21 ans pourra se consoler avec la nouvelle du jour puisque les Spurs ont annoncé sa prolongation jusqu’en 2030.