Serie A : l’Inter Milan se rassure contre le Genoa après son échec en C1

Quatre jours après une terrible élimination en barrages de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt, le finaliste de la dernière édition devait se rassurer en Serie A. Opposés au Genoa, les Nerazzurri ont ouvert le score en première période grâce à Dimarco (1-0, 31e).

En domination, l’Inter Milan a ensuite assuré son succès en doublant la mise sur un penalty de Calhanoglu (2-0, 72e). De quoi éviter un début de crise, puisque les Milanais sont largement en tête du classement, avec provisoirement treize points d’avance sur l’AC Milan. De son côté, le Genoa de Daniele De Rossi pointent au 14e rang.