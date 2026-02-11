OL : le joli cadeau d’Endrick à ses coéquipiers

Endrick démontre toute sa générosité sous ses nouvelles couleurs en Ligue 1. En effet, le jeune Brésilien, qui réalise de très bons débuts avec la formation lyonnaise (cinq buts et une passe décisive en six matchs), semble être heureux au sein du club rhodanien et veut lui rendre la pareille, après l’accueil qu’il a reçu durant le mercato hivernal. Dans une publication Instagram postée par la star sud-Américaine, on peut apercevoir des kits POGA PS5 dans les vestiaires du club.

Un joli cadeau effectué par le jeune attaquant à ses coéquipiers dans le but de pouvoir transporter leurs nouvelles consoles en déplacement. Son arrivée dans l’Hexagone était déjà très remarquée notamment en raison de son très bon rendement durant ses premières semaines. Ce nouveau geste généreux pourrait ainsi continuer à le mettre en valeur.