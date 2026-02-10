Mbappé, mercato d’été et deal avantageux : les dessous croustillants du prêt d’Endrick à l’OL

L’OL semble inarrêtable en ce début d’année 2026. Après le succès étriqué mais ô combien important sur la pelouse de Nantes ce week-end (1-0), le club de Paulo Fonseca a enchaîné une 12e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les Gones ont pris la 3e place de Ligue 1 à l’OM, largement défait au Parc des Princes au PSG. Tout semble réussir à un club qui a également fini 1er de la première phase de Ligue Europa. Le mercato a également permis de se renforcer avec la venue Noah Nartey, acheté 7,5 M€ à Brondby et déjà décisif (1 but), et surtout le prêt d’Endrick par le Real Madrid.

En quelques semaines seulement, le jeune Brésilien est devenu une attraction de notre championnat et le chouchou du Groupama Stadium avec déjà 5 buts et 1 passe en 6 matchs. Alors, même s’il ne devrait pas s’éterniser à l’issue de son prêt de six mois comme l’a rappelé son agent, l’OL savoure le temps présent. «Pour le moment, il est là avec nous jusqu’à la fin de la saison. Il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus» confirme ce mardi soir Matthieu Louis-Jean, le grand artisan de ce deal. «Endrick parle souvent de Dieu. On verra la suite mais pour le moment on est très heureux de l’avoir nous, en termes de stats, d’impact et de notoriété».

«Sa venue a été réfléchie dès l’après mercato d’été»

Sur RMC, le directeur technique lyonnais a expliqué les dessous des négociations, et comment il est parvenu à obtenir l’accord du joueur et du Real Madrid, lequel n’était pas vraiment chaud pour voir sa pépite s’en aller, même pour quelques mois. «Sa venue a été réfléchie dès l’après mercato d’été. On s’était donné l’opportunité d’aller le chercher en janvier. On venait de perdre Georges Mikautadze. On décide de ne pas le remplacer mais il fallait tenir jusqu’à la prochaine fenêtre de marché. Il y a Pavel (Sulc) et Martin Satriano, qui devait être la doublure de Georges», rejoue le dirigeant.

Selon lui, les planètes étaient alignées. «On entre en contact avec l’entourage d’Endrick, et Michael Gerlinger (directeur général) avec le Real. On était l’un des seuls clubs sans numéro 9. Du côté du joueur, on savait qu’ils allaient chercher un club en vue de la Coupe du Monde.» Les contacts sont pris plusieurs mois en amont pour une venue en janvier. Il faut battre la concurrence et développer le maximum d’arguments et compter sur quelques alliés de circonstances. «Apparemment Kylian (Mbappé) et Aurélien Tchouaméni ont poussé pour dire que Lyon était un top club. Paqueta et Guimaraes ont été en contact avec Endrick aussi. Et nous, on a su vendre le projet avec Paulo (Fonseca)».

«Plus il joue et moins on paye»

Le travail a fait mouche auprès de l’attaquant de 19 ans, rapidement séduit par le discours du coach lyonnais, lusophone comme lui. En multipliant les minutes, Endrick va pouvoir se donner une chance de participer à la Coupe du Monde, là où son avenir immédiat semblait complètement bouché au Real Madrid, sans compter qu’avec cet accord de prêt, l’OL ne s’est pas mis dans le rouge. «Il y a une structure de deal qui dit, plus il joue et moins on paye, donc oui, le carton rouge ne nous arrange pas, préfère rire Louis-Jean à propos de l’expulsion d’Endrick à Nantes. C’est le genre de deal qui se fait de plus en plus. Je pense que le Real Madrid a aussi besoin que le joueur joue». Un dossier dans lequel il n’y a que des gagnants.