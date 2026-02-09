Mercato : la réponse cash de l’agent d’Endrick à l’OL

Ce week-end, Endrick n’a pas marqué contre Nantes et a même été expulsé, mais cela n’a pas empêché les Gones de s’imposer à la Beaujoire (1-0). Et malgré cette première fausse note pour l’attaquant brésilien, les septuples champions de France se frottent toujours les mains d’avoir pu récupérer en prêt un international auriverde du Real Madrid en prêt. Auteur de 5 buts et de 1 passe décisive en 6 matches disputés sous les ordres de Paulo Fonseca, le jeune buteur de 19 ans est sans doute la meilleure pioche du mercato hivernal français, voire européen.

Les débuts prometteurs d’Endrick font parler en France, mais aussi au Brésil où ESPN assurait récemment que Paulo Fonseca avait déjà demandé aux dirigeants lyonnais de sonder la Casa Blanca pour prolonger le prêt jusqu’à la fin de la saison 2026/2027. Enfin, les bonnes prestations du Brésilien font aussi jaser en Espagne où certains médias assurent que le Real Madrid regretterait de s’être séparé temporairement de l’ancien pensionnaire de Palmeiras. De son côté, le joueur peut se satisfaire d’avoir choisi l’exil pour se relancer et gagner en visibilité en vue de la prochaine Coupe du monde 2026. Interrogé par Win Win, l’agent du joueur, Thiago Freitas, a fait le point sur la situation de son protégé, dans des propos relayés par AS. À commencer par le faible temps de jeu offert à Endrick à Madrid.

Le clan d’Endrick n’en veut pas au Real Madrid

« Endrick n’a joué que quelques minutes avec le Real Madrid car, quand il est arrivé au club, et si vous regardez les attaquants qui y sont, vous constaterez que huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid : Vinícius Júnior, lauréat du prix The Best de la FIFA ; Mbappé, un joueur exceptionnel ; Jude Bellingham, un grand joueur, capable de remporter le prix du meilleur joueur du monde ; et Rodrygo, un footballeur qui décide de nombreux matchs importants en Ligue des champions. Il est tout à fait normal qu’un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ne joue que quelques minutes. Il est important de mentionner qu’Endrick n’a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n’a pas voyagé aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs et était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l’équipe pendant trois ou quatre mois, il est tout à fait normal que vous ayez des difficultés à revenir jouer. »

Le clan Endrick assure qu’il n’a aucune animosité envers la Casa Blanca et Freitas a même profité de l’occasion pour couper court aux récentes rumeurs sur le futur du buteur. À la fin de la saison, Endrick quittera l’OL et fera son retour dans la capitale espagnole où il est sous contrat jusqu’en 2030. «Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n’y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L’accord est uniquement un prêt, sans option d’achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu’à la fin de cette saison, Endrick sera à nouveau joueur du Real Madrid.» le message est passé.