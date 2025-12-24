Matthieu Louis-Jean, l’architecte du mercato new look de l’OL

Un rôle taillé sur mesure. Depuis novembre 2024, Matthieu Louis-Jean a enfilé le costume de Directeur Technique de l’Olympique Lyonnais. Et on peut dire, pour le moment, que la tenue lui sied à merveille, lui qui n’a finalement jamais vraiment eu de problème quand il a fallu changer de casquette. Durant sa première vie, celle de footballeur, le natif de Mont-Saint-Aignan est passé par le CMS Oissel, avant de rejoindre le HAC, Nottingham Forest et enfin Norwich City où il a définitivement rangé ses crampons en 2007 mettant ainsi un terme à sa carrière après près de 300 matches en professionnels. Une carrière durant laquelle il a également porté le maillot frappé du coq des catégories U16 à Espoirs. Après avoir laissé au placard ses équipements, vestiges de son passé glorieux de joueur, Matthieu Louis-Jean s’est rapidement lancé dans une nouvelle carrière. Toujours près des terrains de football.

La suite après cette publicité

Un spécialiste multicasquette

Il a étoffé ses connaissances et son carnet d’adresses lors de ses expériences au sein de l’académie de Liverpool et auprès de clubs tels que Nottingham Forest, Brighton, West Bromwich et Bristol. Devenu recruteur, il a été nommé First Team Scout-France de Manchester United en 2016. Il a ensuite posé ses valises en 2019 sur la Côte d’Azur, du côté de l’OGC Nice où il a pris les commandes de la cellule de recrutement. Présent au club à l’époque, Gilles Grimandi, alors Directeur Technique, en avait dit le plus grand bien. « C’est une personne que je souhaitais attirer. Il a travaillé pour un grand club anglais, Manchester United. Matthieu a une connaissance très forte du foot français et est très compétent au niveau international(…) Je suis un homme de terrain, et j’ai voulu que cette cellule soit dirigée par quelqu’un de terrain, qui connaît très bien la problématique du recrutement.»

La suite après cette publicité

Véritable expert, MLJ est ensuite retourné à Manchester United durant un an, exerçant le même rôle que la première fois. En 2021, il a récupéré la panoplie complète de responsable du recrutement de l’Olympique de Marseille. Deux ans plus tard, le 19 juin 2023, il a finalement été recruté par l’Olympique Lyonnais afin de remplacer Bruno Cheyrou, au poste de chef du recrutement. John Textor, alors président, et l’OL s’étaient félicités d’avoir mis le grappin sur ce spécialiste. «Matthieu Louis-Jean prendra la tête d’une cellule entièrement repensée en profondeur qui renforcera son utilisation de la data, de la vidéo, ainsi que de l’intelligence artificielle. Le département recrutement bénéficiera également d’une importante augmentation de ses moyens, qu’ils soient matériels ou humains (…) Il aura en charge l’ensemble de la politique de recrutement du club.» Mais travailler aux côtés de John Textor, qui aime avoir les pleins pouvoirs, n’est pas chose aisée.

Une influence grandissante à l’OL

Ajoutez à cela qu’il a fallu composer avec les restrictions de la DNCG, qui marque à la culotte de club depuis plusieurs années. Malgré tout, MLJ, dont on dit qu’il sait prendre du recul et ne pas s’entêter, et la cellule de recrutement ont réussi à faire quelques coups intéressants, à l’image de Malick Fofana, Nemanja Matic, Moussa Niakhaté ou encore Georges Mikautadze. Même si pour certains, les prix ont fait hausser quelques sourcils. D’autres, ont un peu moins payé à l’image du transfert de Gift Orban ou celui de Jordan Veretout, un peu plus tard. Après la mise à l’écart de l’ancien directeur sportif David Friio, Matthieu Louis-Jean a continué à prendre du galon puisqu’il a été nommé Directeur Technique de l’OL en novembre 2024. Un rôle dont il avait parlé en profondeur lors d’un entretien accordé au site officiel du club.

La suite après cette publicité

«Je suis désormais en charge de la vision technique du club, que ce soit pour l’équipe première, la réserve ou l’Academy. Nous avons de nombreux challenges face à nous et je souhaite que nous puissions y répondre collectivement, en équipe, avec l’ensemble de la cellule sportive, en lien avec John Textor, Michael Gerlinger, le directeur football d’Eagle, Jean Sudres qui devient directeur juridique et administratif sportif, ainsi que Benjamin Charier qui est désormais responsable du recrutement. Cette planification collective, cette transversalité, c’est primordial pour nous, nous devons mettre nos expériences communes et complémentaires au service du club. Nos enjeux prioritaires sont ceux du recrutement, de la performance, de la data, de l’analyse du jeu et bien sûr l’Academy. Nous devons aussi nous assurer que nos équipes appliquent sur le terrain une identité de jeu qui nous est propre, que l’on recrute des joueurs qui puissent s’y adapter et s’y épanouir»

Un homme de l’ombre dans la lumière

Avec Pierre Sage, puis avec Paulo Fonseca, l’ancien défenseur pose tout doucement mais sûrement sa patte sur l’OL. Un peu plus depuis le départ de John Textor et l’arrivée à la présidence de Michele Kang, qui a permis une meilleure répartition des pouvoirs. Homme de l’ombre, MLJ est de plus en plus dans la lumière dans cet OL new look, où il incarne le visage de la direction, avec Michael Gerlinger. Quand il faut s’exprimer face à la presse ou pousser quelques coups de gueule contre l’arbitrage, c’est lui qu’on envoie. L’an dernier, et même depuis le départ de Jean-Michel Aulas qui ne se faisait pas prier pour parler à la presse, il manquait clairement une telle figure à Lyon. John Textor, qui aimait pourtant occuper le terrain médiatique, n’endossait que très rarement ce rôle après les rencontres. En ce qui concerne les conférences de presse, l’Américain semblait plus s’écouter et réciter son discours que répondre aux questions des journalistes et des supporters.

La suite après cette publicité

Matthieu Louis-Jean a donc pris le relai, lui qui s’est exprimé durant le mercato, en détaillant la feuille de route des Gones. Il n’hésite pas non plus à se faire entendre auprès des arbitres ou des médias quand l’OL n’est pas respecté. Ce qui lui a d’ailleurs valu une suspension de toutes fonctions officielles lors de deux matches après ses propos sur l’arbitrage après OL-PSG en novembre dernier. Personnalité forte, le dirigeant a beaucoup plus les mains libres qu’auparavant. Moins bridé, il peut mettre plus tranquillement ses talents au service des Gones. Il forme d’ailleurs une belle équipe avec le Directeur Général Michael Gerlinger. Un duo gagnant complété par Paulo Fonseca, avec lequel MLJ «s’entend très bien et échange très régulièrement» nous a-t-on fait savoir. C’est un peu la même chose avec les joueurs, avec lesquels il discute très souvent. «Ils apprécient beaucoup sa franchise», nous confie-t-on au club.

Le mercato c’est son dada

Son travail de l’ombre lors du dernier mercato, avec la cellule de recrutement, a aussi été salué publiquement comme en interne. C’est lui qui a retroussé ses manches et qui a convaincu Nicolas Tagliafico, qui était libre, de prolonger l’aventure avec l’OL. Il a aussi été au front pour obtenir les signatures de Tyler Morton, Dominik Greif, Afonso Moreira ou encore Pavel Sulc. Tous ont réalisé globalement une bonne première partie de saison. Mais d’autres recrues doivent encore convaincre. Les paris Adam Karabec, Ruben Kluivert, Hans Hateboer et Rachid Ghezzal ne payent pas encore. C’est un peu la même chose pour les jeunes issus du club, pour lesquels Matthieu Louis-Jean pousse en coulisses. Khalis Merah, qu’il est allé chercher chez les U19, ou encore Alejandro Gomes Rodriguez ont notamment prolongé leurs contrats. Tous les coups tentés n’ont pas (encore) payé, mais le bilan est globalement positif pour un club qui avait un pied en Ligue 2 il y a encore quelques mois.

La nouvelle stratégie mise en place porte ses fruits puisque l’OL va passer la trêve au chaud, avec une première place en Ligue Europa et une cinquième en Ligue 1. Et à deux jours de Noël, Matthieu Louis-Jean a déjà enfilé son costume de Père-OL pour offrir Endrick à Paulo Fonseca. Le prêt du Brésilien a été officialisé hier. Mais le DT et l’OL ont encore d’autres cadeaux à offrir au staff. Un défenseur, qui viendrait compenser les absences de Niakhaté et Mata à la CAN, est notamment attendu pied du sapin pour une livraison durant le mercato de janvier. Il y aura aussi des sorties à gérer puisque Lyon doit vendre pour recruter. Épaulé par la cellule de recrutement et Michael Gerlinger, l’architecte de l’OL, qui n’a jamais vraiment vécu un mercato calme depuis son arrivée et qui a souvent dû avancer avec un boulet de la DNCG au pied, va devoir encore flairer les jolis coups cet hiver. Un rôle qu’il aime et qui lui va comme un gant.