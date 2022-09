Mercato : Newcastle sur Mykhaylo Mudryk

La suite après cette publicité

Le jeune homme de 21 ans qui est surnommé le "Neymar ukrainien" n'a pas échappé au viseur de clubs européens, notamment celui des Magpies de Newcastle. Disposant d'un pouvoir d'achat assez important, ce ne sera pas au-dessus de leurs moyens d'aligner les millions, notamment les 50 millions de livres sterling demandés. Les dirigeants blancs et noirs s'intéressent donc sérieusement à Mykhaylo Mudryk malgré la concurrence de clubs comme Everton, Arsenal, Brentford ou encore Liverpool.

Signe de son talent et qu'il est vu comme un véritable crack, le directeur du football de Shakhtar Darijo Srna a déclaré CBS Sports que « après Kylian Mbappé et Vinicius Jr, il est le meilleur joueur d'Europe dans sa position. Si quelqu'un veut acheter Mudryk, il doit dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et respecter notre club et notre président ». Newcastle est prévenu concernant la pépite ukrainienne qui a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en autant de rencontres de Ligue des champions.