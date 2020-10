OM : Ricardo Carvalho évoque son avenir d'entraîneur

Entraîneur adjoint d’André Villas-Boas depuis l’arrivée du Portugais sur le banc de l’Olympique de Marseille, Ricardo Carvalho s’épanouit à ce poste. L’ancien joueur de Chelsea, du Real, ou encore de l’AS Monaco l’a d’ailleurs fait remarqué lors d’un entretien accordé à La Provence vendredi. «J'avais reçu une proposition de Porto pour intégrer la formation mais à ce moment-là, je n'étais pas au Portugal. L'invitation d'André pour venir à l'OM a tout changé. Je préférais ce rôle. Premier adjoint non, deuxième oui. Et puis, quand je vois André entraîner, je me dis que je n'ai pas le niveau» a-t-il dit.

Mais alors que l’avenir d’AVB à l’OM est plus qu’incertain, le natif d’Amarante sait tout de même ce qu’il compte faire et ne pas faire en cas de départ de son compatriote. «Honnêtement, je ne pense pas devenir entraîneur numéro un. Je veux bien faire mon rôle d’adjoint, déjà. Pour l’instant je n’y pense pas en tout cas» affirme-t-il en admettant tout de même qu’il pourrait réussir à ce poste-là. «Il faut tout contrôler. Après, c'est vrai que quand je regarde ma carrière, je me dis aussi que j'ai eu des entraîneurs qui n'étaient pas tops mais qui ont réussi !»