L'OL fixe le prix de départ de Jeff Reine-Adélaïde

Le 1er septembre dernier, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) provoquait un petit tremblement de terre à Lyon en annonçant ses envies de départ après seulement un an passé entre Rhône et Saône. « Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. » Depuis, le directeur sportif du club rhodanien, Juninho, a tenté de calmer le jeu, même s’il a concédé que personne à l’OL ne s’attendait à une telle sortie médiatique.

« Ç’a été une surprise. On a été pris par surprise. Quand arrivent des choses comme ça, il faut analyser. J’ai parlé avec son frère, c’était un manque d’expérience incroyable. Tu peux être mécontent, mais la façon de parler… tu ne peux pas toucher l’institution. (…) Comment peut-on investir 25 M€ et ne pas croire en lui ? Il y a eu des appels, mais le départ de Jeff n’est pas prévu. Ce n’est pas dans nos têtes de le laisser partir », avait-il déclaré au micro de RMC Sport.

Un montant très élevé pour Rennes

Mais s’il jure que l’OL ne veut pas le laisser filer, Juni sait très bien que plusieurs clubs, dont le Stade Rennais, espèrent toujours profiter des velléités de départ du milieu de terrain pour se l’offrir. Les Bretons auraient d’ailleurs offert 22 M€. Une proposition balayée d’un revers de la main par les Gones. Le SRFC reviendra-t-il à la charge ?

Pour le moment, aucune information à ce sujet n’a filtré. En revanche, France Football nous apprend dans son édition du jour que l’OL pourrait revoir sa position uniquement si un chèque de 35 M€ est signé, soit 10 M€ de plus que le montant investi sur l’ancien Angevin en 2019. Un tarif qui semble prohibitif pour les Rouge-et-Noir.