Coupe du Monde des Clubs : l’annonce brutale de la FIFA a déclenché une guerre

À l’heure où les 32 clubs engagés dans la prochaine Coupe du Monde des Clubs 2025 attendent le coup d’envoi d’une compétition (14 juin-13 juillet) qui va leur rapporter gros, la FIFA lâchait une petite bombe le 21 mars dernier. « Suite à la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du CF Pachuca et du Club León, le président de la Commission de Discipline de la FIFA a décidé de renvoyer l’affaire directement à la Commission de Recours de la FIFA conformément à l’article 56, alinéa 3 du Code Disciplinaire de la FIFA. Après avoir évalué toutes les preuves au dossier, le président de la Commission de Recours de la FIFA a décidé que le CF Pachuca et le Club León ne remplissaient pas les critères sur la propriété multiclubs définis à l’article 10 paragraphe 1 du Règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Conformément à l’article 10 alinéa 4 du Règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la FIFA a déterminé que le Club León sera retiré de la compétition, le club admis en remplacement devant être annoncé en temps voulu ».

Si le motif principal de cette décision a été précisé par l’instance dirigeante, elle n’a, en revanche, pas expliqué pourquoi elle avait choisi d’exclure le Club Léon et non le CF Pachuca. Ce qui a logiquement entrainé une vive réaction du club mis à la porte. «Une décision formellement contestée par le club mexicain, qui se dit prêt à aller en justice pour participer à la compétition : le Club Léon s’indigne de la décision prise par la FIFA, qui pourrait nous exclure de la prochaine Coupe du Monde des Clubs (…) Nous avons présenté toutes les preuves et tous les documents confirmant que le Club León est géré de manière autonome dans tous les aspects économiques, administratifs et sportifs. Si le Club León est empêché de participer à la Coupe du monde des clubs 2025 avec les mêmes droits que ceux qu’il a obtenus sur le terrain, nous irons jusqu’aux ultimes conséquences devant les plus hautes juridictions et tribunaux sportifs». Depuis, de nouvelles informations ont été apportées.

La neutralité de la CONCACAF remise en cause

On ne sait toujours pas pourquoi Pachuca a été préféré à Club Léon. Mais on sait que la formation choisie pour remplacer les Mexicains, le club costaricain de Liga Deportiva Alajuelense (LDA), est à l’origine de cette expulsion. C’est en effet LDA qui a sollicité la FIFA en novembre 2024 pour dénoncer la participation de Club Léon et de Pachuca au Mondial des Clubs, deux clubs détenus par Grupo Pachuca. Face au silence de la FIFA, LDA s’est alors tourné vers le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour faire entendre sa cause. Le TAS ne s’est pas encore prononcé et la FIFA a donc pris le parti de réagir en excluant Club Léon. Mais la situation s’est tendue davantage puisque le président de la CONCACAF (l’équivalent de l’UEFA pour la zone Amérique du Nord et centrale) s’est personnellement impliqué dans ce débat. « C’est un processus juridique, le Grupo Pachuca a la possibilité d’aller devant le TAS. Je ne sais pas ce qui va se passer, nous respectons le processus juridique, mais pour moi, en tant que président de la CONCACAF, je soutiens Club León parce qu’ils ont gagné la Concachampions (la C1 de la CONCACAF en 2023) sur le terrain. Nous espérons qu’au final, ils participeront à la Coupe du Monde des Clubs », a déclaré Víctor Montagliani sur TUDN. Des propos qui ont été très mal accueillis par le club costaricain.

« La Liga Deportiva Alajuelense condamne fermement les déclarations publiques faites par M. Victor Montagliani, président de la CONCACAF, dans le cadre du processus de désignation des clubs participants à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. Dans ces déclarations, M. Montagliani a exprimé son soutien explicite au Club León - une institution actuellement exclue par la FIFA en raison du non-respect des règles d’intégrité liées à la multipropriété - et a exprimé son souhait que le club soit réintégré dans le tournoi, en contournant la procédure judiciaire actuellement en cours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), promue par notre institution. La Liga Deportiva Alajuelense et le Club León font tous deux partie de la CONCACAF. Par conséquent, les déclarations du président de la Confédération constituent une grave transgression du devoir de neutralité, du principe d’impartialité et de la loyauté institutionnelle qui devraient régir les actions de toute autorité sportive internationale. De notre point de vue, nous réaffirmons que l’intégrité du football ne peut être compromise par des considérations politiques ou économiques. Nous avons pleinement confiance dans les organismes indépendants de résolution des litiges et dans les principes qui régissent le droit international du sport. La Liga Deportiva Alajuelense défendra fermement le respect des règles, la transparence des processus et l’impartialité des décisions. Nous croyons en un football juste et honnête, régi par des institutions sérieuses qui agissent sans ingérence », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel de la formation. Entre la réclamation d’Alajuelense et celle à venir de Club Léon, le TAS va avoir du pain sur la planche…