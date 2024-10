Yann M’Vila fait des révélations sur le Caen de Kylian Mbappé

A 34 ans, Yann M’Vila a pas mal bourlingué durant sa carrière. Passé Amiens, le Stade Rennais, le Rubin Kazan, Sunderland, l’AS Saint-Etienne, l’Olympiakos ou encore West Bromwich Albion, le milieu de terrain était en quête d’un nouveau challenge cet été 2024. Et c’est là qu’il a reçu un coup de téléphone qui a changé son avenir comme il l’a révélé ce lundi soir dans le podcast Rouge et Bleu de Ouest-France. En effet, un certain Kylian Mbappé lui a passé un coup de fil pour lui parler de son nouveau projet à Caen.

«Je n’ai pas spécialement les dates en tête. Mais on va dire que 4 ou 5 jours avant ma signature, il m’a appelé. Il était avec sa maman au téléphone, en conférence. Il m’a parlé du projet, de ce qu’il attendait de moi. J’ai vu ensuite sa mère et on s’est mis d’accord. Ils savent que j’aime bien dire, parce que c’est très important, il y a des joueurs talentueux et des joueurs fiables. Je suis fiable. Si on peut avoir les deux, c’est bien aussi. Ils savent que je suis fiable et qu’ils peuvent compter sur moi pour me donner à fond jusqu’au bout de mon contrat (…) J’ai accepté directement. Pour moi, c’est un challenge excitant. J’aime avoir la pression. La bonne pression positive.»

Mbappé l’a convaincu

M’Vila, qui apprécie Fayza Lamari qu’il a connu lors de son passage à Rennes, a précisé que le clan Mbappé s’est renseigné auprès d’amis en commun à son sujet avant de le faire signer. Mais la famille a rapidement été rassurée par le milieu, qui a joué 140 rencontres en 3 ans à l’Olympiakos. Un club avec lequel il a aussi participé à la Coupe d’Europe. Fort de toute cette expérience, il a admis avoir un peu hésité avant de tenter l’aventure en deuxième division française. Mais son échange avec KM9 l’a totalement rassuré.

«Ca a été un frein jusqu’à l’appel de Kylian (Mbappé) en quelque sorte. Avant ça, je me disais, je pense que je ne peux pas jouer en Ligue 2. Je ne dis pas que c’était trop facile. Au contraire, c’est peut-être un petit peu plus dur dans le combat. Je réalise que c’est quand même assez difficile parce qu’il y a de grosses équipes avec de gros gabarits, énormément de physique, mais j’apprends. Quand je regarde mes stats, je fais plus que d’habitude. C’est que physiquement, je suis sur la bonne voie. »

Des débuts frustrants pour Caen

Il a expliqué courir bien plus que dans ses anciens clubs (12kms parcourus lors de son dernier match) et faire plus de courses à haute intensité. Bien dans ses crampons et dans sa tête, puisqu’il s’est remis d’une période de dépression, Yann M’Vila veut aider l’écurie normande à revenir dans l’élite française. Pour le moment, on est encore loin du compte puisque Caen est actuellement quatorzième de Ligue 2 avec 7 points au compteur (2 victoires, 1 nul et 5 défaites en 8 journées de championnat). Déçu, l’ancien Rennais a expliqué les débuts difficiles de son club.

«Je ne vais pas employer le terme de mauvais, mais je vais dire que c’est frustrant car on a la capacité de faire beaucoup mieux. On a le groupe et les qualités pour. Comme j’ai pu le dire à certaines personnes, je pense qu’on a un petit blocage qu’on va devoir gérer très rapidement pour pouvoir prendre le maximum de points et essayer de faire une belle série (…) Je pense que c’est mental car physiquement on regarde les stats après chaque match, elles sont plutôt bonnes. Donc c’est plus mental là. De toute façon, quand on parle de détermination, pour moi on s’est fait manger sur la plupart des matches, c’est mental. Après chacun est différent. Mais pour moi, de ce que je ressens, du vécu que j’ai pu avoir aussi, c’est un problème psychologique selon moi. »

M’Vila rêve plus grand

M’Vila estime que son équipe va devoir faire mieux à l’extérieur pour espérer mieux. D’autant qu’il a de grandes ambitions. «Je le dis ouvertement, je suis venue ici pour un objectif. Tout le monde panique. Les supporters, je peux les comprendre totalement, mais il reste plusieurs matches. Il faut juste faire une bonne série (…) Je n’ai pas le droit de paniquer et je dois remobiliser les troupes pour monter en L1. J’y crois encore aujourd’hui, même si on est 14e. Je ne lâcherai pas jusqu’au bout. Caen est un club de L1 et on doit y être (…) Je me donnerai à 200%.»

Il veut d’ailleurs prendre exemple sur l’OL, qui a fait une folle remontada en L1 l’an dernier. Très investi, le Français se donne à fond et veut aider Caen à atteindre son objectif, lui qui se rapproche de la fin de carrière. Mais comme il l’a expliqué, il compte jouer encore jusqu’à 40 ans voire plus. En tout cas, aujourd’hui il est clairement impliqué dans le projet de la famille Mbappé. «On ne va pas se mentir. Je ne vais pas signer au Real Madrid. Aujourd’hui, il me reste Caen et je veux tout faire pour aider ce club à remonter en L1. J’ai envie de faire de belles choses.» À lui de jouer !