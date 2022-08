Real Madrid : les émouvantes lettres d'adieu de Kroos et Modric à Casemiro

La suite après cette publicité

Ensemble, ils ont bâti un véritable empire. Sans eux, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema n'auraient pas pu briller de la même manière. Luka Modric, arrivé en 2012, Casemiro transféré en 2013 mais installé véritablement en 2015, et Toni Kroos en 2014 ont formé pendant très longtemps un indéboulonnable trio au Real Madrid qui n'a jamais cessé de soulever des titres. Le dernier en date remonte seulement à il y a dix jours lors de la finale de la Super Coupe d'Europe remportée par le Real Madrid face à l'Eintracht Francfort. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et des trois, c'est Casemiro qui est parti le premier.

Il est en train de s'engager à Manchester United. Le Brésilien est pourtant le plus jeune (30 ans contre 32 ans pour l'Allemand et 36 pour le Croate) mais il estime avoir fait son temps. Il a surtout eu l'opportunité de signer un contrat en or massif qui ne se représentera sans doute jamais. Chez les Red Devils, on parle d'un salaire multiplié par trois. Et il n'était pas rémunéré avec des cailloux en Espagne. Certes, il va faire connaissance avec une situation sportive délicate en Angleterre mais il mettra sa famille à l'abri pour quelques générations. C'est aussi l'heure pour ses deux compères de lui dire au revoir dans deux belles lettres publiées par Marca.

Modric : «je garde les moments que personne ne voit»

«Avec toi, mon cher Case, écrit Toni Kroos, il était impossible de ne pas transpirer... en toute situation. Parce que tu ne nous laissais jamais nous détendre, même dans le bain turc. Rester là-bas était un autre supplice : tu disais à quelqu'un d'y aller et tu avais des vélos et des poids déjà prêts là-bas. C'est un avertissement à tes nouveaux collègues. Parce qu'avec toi, même le hammam était une salle de sport... et tu n'autorisais les gens à s'allonger que lorsqu'il était temps de faire des abdominaux. Je vais te regretter. En tant que professionnel exemplaire, en tant que joueur de haut niveau, en tant que combattant qui m'a sauvé de plusieurs... Mais, surtout, en tant que bonne personne. Nous avons marqué l'histoire, mec ! Quelle étape mythique... Désormais nos chemins sportifs se séparent, mais notre amitié demeure. Je te l'assure. Je te souhaite le meilleur, à bientôt. Bonne chance. Ton Toni.»

Puis ce fut au tour de Modric de prendre la plume. «Cher Case, je me souviens encore de tes débuts au club... Comme tu étais nerveux ! Je t'ai demandé d'être calme et maintenant j'y pense, je vois comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as réalisé ! C'était aussi ma première saison (Modric est arrivé en juillet 2012, Casemiro en janvier 2013) et aucun de nous ne pouvait imaginer ce que le football nous réservait. Tu es devenu un vrai leader pour tes coéquipiers et pour le Real Madrid. Nous nous en souviendrons pour toujours. Nous avons beaucoup gagné ensemble, mais je garde les moments que personne ne voit. Avec le travail quotidien à Valdebebas. Et surtout avec les blagues, car tu as toujours été de bonne humeur, même dans les moments de tension ou lorsqu'il y a eu des échecs. Ces rires avec toi m'ont rassuré. C'est comme regarder en arrière et te voir, sachant qu'il y aura beaucoup de "Njega-Njega". Tu as été le meilleur garde du corps au monde. Tu vas me manquer, mais je te souhaite le meilleur. C'est ce qu'un professionnel et une personne comme toi méritent. Merci pour tout et bonne chance, mon ami!»