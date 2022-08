JT Foot Mercato : l'OL lance son sprint final de folie

La suite après cette publicité

Les derniers jours du mercato vont être agités à l'OL

Tout semble bouclé pour le départ de Lucas Paquetá à West Ham United. Son transfert n'est désormais plus qu'une question d'heures. Son transfert est estimé à 60 M€. Une partie pourrait être immédiatement réinvestie sur son remplaçant. Et d'après la Gazzetta dello Sport, le club rhodanien serait intéressé par le milieu de terrain de la Juventus Arthur (26 ans). Un prêt serait à l'étude afin de permettre au Brésilien de se relancer et ainsi pouvoir le revendre à un meilleur prix qu'actuellement. Dans le sens des départs, plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le Rhône avant la clôture du mercato estival. Il y a quelques années encore, tout le monde voulait s'arracher Houssem Aouar. Et aujourd'hui, la pépite de l'académie lyonnaise peine à trouver preneur. Le club le plus chaud à l'heure actuelle est l'OGC Nice qui en a fait sa priorité. Mais le club lyonnais ne serait pas très chaud à l'idée de le céder à un concurrent direct. À noter également le vif intérêt du Benfica Lisbonne qui réfléchit à soumettre une offre pour Aouar d'ici jeudi soir. Deux clubs de Premier League seraient aussi sur le joueur. En coulisse, les dirigeants rhodaniens ont tâté le terrain pour un retour d'Amine Gouiri. Selon nos infos, un échange avec plusieurs joueurs dont Tino Kadewere a été envisagé. Mais la piste a rapidement pris fin puisque l'attaquant n'est pas du tout intéressé par un retour au sein de son club formateur. Concernant Tino Kadewere, il s’apprête à quitter l'OL dans les prochaines heures dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. L'ancien meilleur buteur de Ligue 2 s'est déjà mis d'accord avec deux clubs mais hésite encore sur la destination finale.

Axel Disasi séduit par le PSG

Le défenseur de l'AS Monaco a impressionné face au PSG hier et semble avoir définitivement convaincu les dirigeants parisiens qui en ont fait une alternative au dossier Milan Skriniar. L'AS Monaco n'est pas vendeur, mais ne s'opposera pas en cas d'offre incroyable. Selon nos informations, le club de la capitale n'a pour le moment pas encore formulé d'offre. Si face aux caméras, l'intéressé a préféré jouer la carte de la discrétion, le joueur de 24 ans serait ravi d'enfiler la tunique parisienne dès cette saison, et il n'a pas caché ce sentiment auprès de certains de ses coéquipiers à l'issue de la rencontre entre les deux formations dimanche soir.

Les officiels du jour

À 38 ans, l'ancien attaquant du PSG, Guillaume Hoarau, a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle ! Dans un long message publié sur son compte Instagram, l'attaquant passé par Le Havre, le PSG, les Young Boys de Berne ou encore le FC Sion a annoncé qu'il raccrochait les crampons. Enfin pas totalement puisqu'il évoluera au niveau amateur, au sein de son club formateur de la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise.

Et de 18 pour Nottingham Forrest ! Les Reds annoncent une nouvelle recrue en la personne de Renan Lodi. Le Brésilien de 24 ans arrive en provenance de l'Atlético de Madrid sous la forme d'un prêt d'un an. Prêté à Valence puis à Empoli par Wolverhampton au cours des deux dernières saisons, Patrick Cutrone (24 ans) quitte définitivement les Wolves. L'attaquant italien a décidé de revenir dans sa ville natale en s'engageant avec Côme, pensionnaire de Serie B. Il y retrouvera un certain Cesc Fabregas. La Real Sociedad a annoncé le retour d'Alexander Sörloth via un communiqué officiel. Le joueur qui appartient toujours au RB Leipzig est prêté pour une nouvelle saison à l'écurie de Liga, qui cherche à renforcer son secteur offensif après le départ d'Alexander Isak pour Newcastle.