Juventus : l'OL se place pour récupérer Arthur !

L’opération ne fait pas sourire grand monde dans la capitale des Gaules, mais elle va quand même permettre à l’Olympique Lyonnais de toucher 60 M€. Deux ans après son arrivée en provenance de l’AC Milan, Lucas Paqueta s’apprête à quitter les bords du Rhône pour rallier ceux de la Tamise, où les Hammers de West Ham l’attendent avec impatience.

Paqueta sur le départ, les Gones vont-ils chercher à lui trouver un remplaçant ? La réponse pourrait bien être affirmative. Tout du moins numériquement. La Gazzetta dello Sport affirme dans ses colonnes que le club septuple champion de France est intéressé par le milieu de terrain de la Juventus Arthur (26 ans). Les Lyonnais ne seraient pas les seuls sur le coup puisque le Sporting Portugal aurait également placé le Brésilien dans sa shopping list.

Concurrence avec le Sporting CP

Arrivé dans le Piémont en 2020 dans le cadre de l’échange très discuté avec Miralem Pjanic, l’ancien Blaugrana n’a été titularisé en Serie A qu’à 24 reprises en deux ans. À l’instar de son passage à Barcelone, ses blessures et son irrégularité ont confirmé qu’il peinait encore et toujours à confirmer les soirs placés en lui.

Ouverte à un départ de son joueur, la Juventus sait toutefois que seul un prêt sera possible si elle ne veut pas revendre à perte son joueur. Sans oublier la question du salaire. Arthur touche 5 M€ par an à Turin. Autant dire que si la Juve ne propose pas de prise en charge partielle du salaire aux courtisans du joueur, rien ne se fera. Désireux de changer d’air afin d’avoir plus de chances d’aller au Mondial avec la Seleção, Arthur viendra-t-il se relancer en Ligue 1 ?