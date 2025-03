Olympique Lyonnais - Le Havre: les compositions officielles

La vingt-sixième journée de Ligue se poursuit ce dimanche à 15h avec le match entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre. Avec la défaite de Lille face à Nantes, ce samedi, les Lyonnais pourraient prendre la 5ème place du classement de Ligue, en cas de victoire. En face, le HAC (16ème, 21 points) est seulement à un point de la zone rouge.

L’OL s’articule en 4-2-3-1 avec Perri aux cages. La défense lyonnaise est composée de Tagliafico, Niakhaté, Mata et Maitland-Niles. Tolisso est associé à Matic au milieu de terrain. Et enfin, Almada, Cherki, Nuamah vont épauler Lacazette qui occupe la pointe de l’attaque.

Le Havre s’organise en 4-3-3 avec Gorgelin aux buts. Pembele, Lloris, Youté et Nego composent la défense havraise. Kechta, Mwanga et Touré sont au milieu de terrain. Casimir, Ayew et Soumaré sont associés en attaque.

Les compositions:

Olympique Lyonnais: Perri - Tagliafico, Niakhaté, Mata, Maitland-Nile - Tolisso, Matic - Almada, Cherki, Nuamah - Lacazette

Le Havre: Gorgelin - Pembele, Lloris, Youté, Nego - Kechta, Mwanga, Touré - Truffert - Casimir, Ayew, Soumaré